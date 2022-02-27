Российская делегация выехала на переговоры с украинской стороной

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Российская делегация отправилась на переговоры с украинской стороной в Гомельскую область, передает в воскресенье корреспондент ТАСС.

Делегация выехала с территории посольства России в Минске.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.