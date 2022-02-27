Место встречи делегаций России и Украины раскрываться не будет

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил в воскресенье источник ТАСС.
"Место не раскрывается. Граница. Без подробностей", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.