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Военная операция на Украине

Место встречи делегаций России и Украины раскрываться не будет

Источник ТАСС лишь отметил, что это "граница"

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил в воскресенье источник ТАСС.

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"Место не раскрывается. Граница. Без подробностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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