Володин: Россия стремилась к миру, пока на Украине неонацисты захватывали власть

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия все прошедшие годы стремилась к миру в то время, как границы НАТО расширялись, а неонацисты на Украине захватывали власть и распространяли русофобию. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо понимать, что Украина сегодня - несвободное государство, а ее президент - несамостоятельная фигура. Им управляет Вашингтон", - отметил политик. По его словам, "за прошедшие после госпереворота годы неонацисты получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодежи русофобией".

"Мы оказались в нынешней ситуации, ни с кем не воюя. Все эти годы стремились к миру. Это НАТО с 90-х годов все ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать", - добавил Володин.

Комментируя предстоящие переговоры между делегациями России Украины, Володин заметил, что сейчас украинские власти "не думают о народе, они не думают об Украине".

"Сегодня киевский режим - это филиал США. Это надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога", - резюмировал спикер.

Переговоры с Украиной

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.