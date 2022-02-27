{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

МИД РФ заявил, что делегации только прибывают к месту российско-украинских переговоров

В ведомстве отметили, что переговоры еще не начались
Здание МИД РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. Переговоры между Россией и Украиной на белорусско-украинской границе еще не начались, делегации еще только прибывают к месту их проведения. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

На эту тему
Попытка переговоров в Гомеле. Основные заявления Москвы, Киева и Минска
Попытка переговоров в Гомеле.

"Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", - заявили в дипведомстве, комментируя появившиеся сообщения о том, что переговоры уже стартовали.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью