МИД РФ заявил, что делегации только прибывают к месту российско-украинских переговоров

МОСКВА, 27 февраля. Переговоры между Россией и Украиной на белорусско-украинской границе еще не начались, делегации еще только прибывают к месту их проведения. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

"Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", - заявили в дипведомстве, комментируя появившиеся сообщения о том, что переговоры уже стартовали.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.