От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за "агрессивных высказываний" высших должностных лиц стран НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что это демонстрирует серьезность ситуации, но немедленной угрозы со стороны Москвы он не видит

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Западные страны продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине - они договорились отключить часть российских банков от международной системы SWIFT и заморозить активы Центробанка.

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Ситуация становится напряженнее и в военной плоскости: в воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за "агрессивных высказываний" высших должностных лиц стран НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что это демонстрирует серьезность ситуации, но какой-либо немедленной угрозы со стороны Москвы он не видит. ТАСС собрал основное, что известно об обострении отношений России и Запада на данный момент. Отключение от SWIFT Страны Запада согласовали решение отключить от SWIFT некоторые российские банки (но не всю страну). Их точный список определит Евросоюз, поскольку система базируется в Бельгии. В Центральном банке РФ уже заявили, что это не затронет передачу финансовых сообщений внутри страны - ее обеспечивает отечественный аналог.

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Участники Группы семи (G7) также планируют ввести ограничения, которые не позволят ЦБ "использовать свои международные резервы таким образом, чтобы уменьшить эффект" санкций. В "семерке" также намерены ограничить россиянам возможность приобретать гражданство при помощи "золотых паспортов". Чехия предложит другим странам Евросоюза остановить выдачу россиянам шенгенских виз. Ранее сообщество только заморозило упрощенный визовый режим для дипломатов и бизнесменов. Закрытое небо Перечень стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов, в воскресенье заметно расширился. Теперь в него вошли все крупные страны Европы и Канада. В числе европейских государств, пока не принявших аналогичные решения, остаются Португалия, Люксембург, Швейцария, Мальта, Греция, Венгрия, Словакия, Албания и бывшие республики Югославии (кроме Словении и Северной Македонии). Власти Германии конкретизировали срок, на который они закрывают для России свое небо, - три месяца начиная с 27 февраля. Азиатские санкции Япония присоединится к персональным санкциям против российского руководства и лично президента РФ Владимира Путина, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. В Токио также поддержали отключение части российских банков от системы SWIFT.

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