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От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за "агрессивных высказываний" высших должностных лиц стран НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что это демонстрирует серьезность ситуации, но немедленной угрозы со стороны Москвы он не видит
© REUTERS/Chris Helgren

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Западные страны продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине - они договорились отключить часть российских банков от международной системы SWIFT и заморозить активы Центробанка.

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Ситуация становится напряженнее и в военной плоскости: в воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за "агрессивных высказываний" высших должностных лиц стран НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что это демонстрирует серьезность ситуации, но какой-либо немедленной угрозы со стороны Москвы он не видит.

ТАСС собрал основное, что известно об обострении отношений России и Запада на данный момент.

Отключение от SWIFT

Страны Запада согласовали решение отключить от SWIFT некоторые российские банки (но не всю страну). Их точный список определит Евросоюз, поскольку система базируется в Бельгии. В Центральном банке РФ уже заявили, что это не затронет передачу финансовых сообщений внутри страны - ее обеспечивает отечественный аналог.

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Участники Группы семи (G7) также планируют ввести ограничения, которые не позволят ЦБ "использовать свои международные резервы таким образом, чтобы уменьшить эффект" санкций.

В "семерке" также намерены ограничить россиянам возможность приобретать гражданство при помощи "золотых паспортов".

Чехия предложит другим странам Евросоюза остановить выдачу россиянам шенгенских виз. Ранее сообщество только заморозило упрощенный визовый режим для дипломатов и бизнесменов.

Закрытое небо

Перечень стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов, в воскресенье заметно расширился. Теперь в него вошли все крупные страны Европы и Канада.

В числе европейских государств, пока не принявших аналогичные решения, остаются Португалия, Люксембург, Швейцария, Мальта, Греция, Венгрия, Словакия, Албания и бывшие республики Югославии (кроме Словении и Северной Македонии).

Власти Германии конкретизировали срок, на который они закрывают для России свое небо, - три месяца начиная с 27 февраля.

Азиатские санкции

Япония присоединится к персональным санкциям против российского руководства и лично президента РФ Владимира Путина, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. В Токио также поддержали отключение части российских банков от системы SWIFT.

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По словам Кисиды, обсуждать перспективы переговоров о мирном договоре между Россией и Японией сейчас не имеет смысла: "Я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда мы можем говорить о перспективах переговоров".

Тайваньская компания TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников - приостановила поставки своей продукции в РФ. Ранее администрация Тайваня заявляла о присоединении острова к санкциям против Москвы.

Поставки оружия Украине

НАТО продолжит поставлять на Украину вооружение. По словам Столтенберга, альянс направляет в страну больше противотанкового и противовоздушного оружия.

В субботу правительство Германии, которое до этого отказывалось поставлять Киеву летальное оружие, одобрило отправку на Украину 1 000 единиц противотанкового вооружения и 500 ракет Stinger. По словам посла ФРГ и Киеве Анки Фельдгузен, поставки начнутся уже в понедельник. Кроме того, Берлин разрешил Нидерландам и Эстонии отправить Киеву старое оружие германского производства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен предложить Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.

Особый режим сил сдерживания

Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, так как "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания" в адрес Москвы.

Столтенберг заявил, что альянс не видит в связи с этим "немедленной угрозы", а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - что сама НАТО "ни разу <...> не угрожала России". Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это решение "эскалацией <...> в совершенно неприемлемой манере".

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