Источник: переговоры России и Украины начнутся в утренние часы

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы, сообщил в воскресенье источник ТАСС.

"Это не перенос, встреча будет утром, причина - логистика украинской делегации", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.