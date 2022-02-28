Володин назвал предательством позицию деятелей культуры, не осуждающих нацистов на Украине

"Сейчас сложный период в истории нашего государства, но, сплотившись, мы все преодолеем", - написал он в своем Telegram-канале.

"В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это не иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь", - подчеркнул Володин. Председатель Думы отметил, что спецоперация длится четверо суток. Согласно его оценке, это единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, а также обеспечить безопасность России в будущем.

По словам политика, за это время с одной стороны видна поддержка подавляющего большинства, "которое понимает происходящее и делает все зависящее, чтобы операция была успешна, с другой появились те, кто начинает рассуждать на тему мира". Володин задается вопросом: где они были предыдущие восемь лет, когда "киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников? Подобные разговоры, добавил он можно услышать от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу.

"Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан", - заключил Володин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.