Небензя заявил, что удары ВСУ пытаются выдавать за российские действия

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Информационная война против России развязана сейчас в социальных сетях, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются выдать за российские действия. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", - сказал он.

"Кроме того, в социальных сетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 млн подобных фейков. Призываю наших коллег не способствовать распространению подобной дезинформации, хотя, боюсь, эти призывы вновь не будут услышаны", - продолжил он.