Захарова заявила, что у России по-прежнему есть друзья в мире

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть друзья в мире, например Китай.

"Конечно, есть", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, остались ли у России друзья.

"Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", - указала Захарова.

Вопрос принципов и ценностей

По ее словам, некоторые западные страны в эпоху постправды "подняли лапу" на настоящие принципы, понятия и ценности, подменяя их ложью.

Дипломат обратила внимание, что сегодня мир вступил "в эпоху подмены глобальных понятий и принципов <…> и в эпоху изничтожения всего того, к чему человечество пришло и что зафиксировало в качестве отправной точки, в качестве нормы, настоящих и правильных традиций и ценностей".

"Мы приходим в эпоху, когда на это все подняли лапу, подняли лапу англосаксы и те, кто им прислуживает. Мы пришли в эпоху постправды по-научному, а если говорить своими словами, то в эпоху, когда правда подменяется ложью", - подчеркнула она.