Иностранные журналисты при МИД РФ смогут работать в стране без учета в реестре работников

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Иностранные журналисты, аккредитованные при МИД России, педагоги и артисты смогут работать в РФ без внесения в реестр трудовых мигрантов. Об этом сообщила ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Для отдельных категорий иностранных граждан предусмотрена возможность осуществлять трудовую деятельность без включения в реестр работников - это журналисты, аккредитованные при МИД России, люди, осуществляющие монтажные работы, гастрольную деятельность, творческую, просветительскую либо педагогическую детальность", - сказала она.

Кроме того, Казакова отметила, что лица, признанные беженцами в России, получат право осуществлять трудовую деятельность на территории любого региона страны, а также без учета ограничений, касающихся профессии таких работников. "Они будут включаться в реестр, но без предоставления единого документа, удостоверяющего личность, полиса медицинского страхования и документов, подтверждающих отсутствие заболеваний", - добавила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Ранее МВД России разработало проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства". Он предусматривает введение двух электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников. Кроме того, предлагается ввести реестр недобросовестных работодателей. В реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников.