МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров" - сказал он.

Ранее он сообщил, что прибытие украинской делегации на переговоры с РФ ожидается в течение полутора-двух часов. "Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что российская сторона "терпеливо и спокойно" ждет украинскую делегацию. "Уже сутки мы в Белоруссии. Со вчерашнего вечера - на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики", - указал он.

Российская делегация готова приступить к переговорам с украинской делегацией сразу же, как ее представители прибудут на место встречи, сообщил глава делегации РФ. "Переговорные помещения готовы. Мы на месте и готовы будем сразу же приступить к диалогу", - сказал он.

Мединский сообщил, что украинская делегация на переговорах будет представлена на достаточно высоком уровне, но РФ не уполномочена раскрывать состав украинской делегации на переговорах. "Понятен. Достаточно высокий уровень", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Москвы относительно состава украинской делегации.

Позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной сформирована. "Наша позиция сформирована", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что у российской стороны есть готовые к подписанию документы.

Российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренности, сказал Мединский. На вопрос, сколько времени готова российская сторона вести переговоры с к украинскими переговорщиками, Мединский ответил: "Столько, сколько потребуется для достижения договоренности".

Логистика у украинской делегации сложная, время встречи переносилось ночью несколько раз. Место встречи с украинской стороной уже подготовлено для начала диалога. "К большому сожалению, у украинской стороны, видимо, очень сложная логистика. Встреча переносилась несколько раз в течение ночи. Ночь мы все не спали, ждали начала переговоров", - сказал он.

В воскресенье источник ТАСС сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. Ранее Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии.