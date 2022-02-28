ФСБ призвала сообщать о контактах с теми, кто может использоваться спецслужбами Украины

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Попытки украинских спецслужб использовать соотечественников для разведки и диверсионной деятельности участились в последнее время в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности", - сообщили в УФСБ.

В пресс-службе отметили, что "передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. При этом человек освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ.

"С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ", - добавили в пресс-службе. Обратиться можно по телефонам 8 (495) 625-28-19 и 8 (495) 914-21-03, а также по электронной почте moscow_mo@fsb.ru. "Напоминаем, что только инициативное обращение и оказание содействия органам Федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.