Посольство России в Сеуле выразило сожаление из-за участия Южной Кореи в санкциях

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Решение Сеула присоединиться к санкциям западных стран против РФ из-за ситуации на Украине вызывает сожаление. Об этом в понедельник во время пресс-конференции заявил посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик.

"Проекты трехстороннего сотрудничества с участием России, Республики Корея, КНДР тесно связаны с возможным решением ядерного вопроса, межкорейскими отношениями, миром на Корейском полуострове, безопасностью и процветанием. С учетом этого я сомневаюсь, что Республике Корея все это нужно", - отметил посол. Глава дипмиссии добавил, что рестрикции против России никак не поспособствуют реализации проектов по этим направлениям.

"Нужно четко понимать, что страны, участвующие в санкциях против России, не только столкнутся с серьезным уроном двусторонним отношениям, но и участвуют в незаконном предприятии, возглавленном западными странами", - добавил Кулик. Он пояснил, что только ООН имеет право накладывать экономические санкции. Единственная причина, почему Сеул принял участие в санкциях, - это внешнее влияние, подчеркнул посол. Андрей Кулик с сожалением отметил, что участие Сеула в санкциях против Москвы может изменить курс двусторонних отношений, успешно развивавшихся в течение 30 лет.

В понедельник Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул наложит ограничение на экспорт в Россию "стратегических материалов". Кроме того, Республика Корея присоединится к усилиям западных стран по отключению российской экономики от SWIFT.