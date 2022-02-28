Постпред РФ: ряд стран усиливает конфронтацию на сессии Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что предложенная рядом делегаций для дебатов в Совете ООН по правам человека тема по Украине - это попытка в очередной раз "взвинтить градус конфронтации" в организации. Об этом он заявил в понедельник при обсуждении вопроса о проведении в рамках 49-й сессии Совета ООН по правам человека срочных дебатов по ситуации на Украине.

"Перед нами не что иное, как очередная попытка Киева отвести внимание международного сообщества от творившегося уже без малого восемь лет целенаправленного уничтожения ни в чем не повинного мирного населения Донецка и Луганска - женщин, детей, стариков", - отметил Гатилов.

Печальный итог такой бесчеловечной политики, как подчеркнул постпред РФ, "хорошо известен - десятки тысяч человеческих жизней, сотни тысяч исковерканных судеб людей". "Восемь лет Киев продолжал бомбить своих граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, лицемерно заявляя при этом о якобы своей приверженности минским соглашениям", - добавил Гатилов.

Накануне сессии Киев выступил с инициативой проведения на ней "срочной дискуссии" о ситуации с правами человека на Украине в свете специальной военной операции России. Голосование по вопросу, рассматривать или нет эту инициативу, состоится в первый день работы сессии. В случае положительного решения дискуссия по Украине будет проведена сразу по завершении сегмента высокого уровня. В своем запросе о дискуссии, направленном в СПЧ, киевские власти утверждают, что ситуация с правами и свободами в стране после начала российской спецоперации ухудшилась.

В целом на форуме намечено обсудить положение в двух десятках стран, в том числе в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Сирии, Венесуэле, Центрально-Африканской Республике, КНДР, Ливии и Мьянме.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.