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Санкции в отношении России
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Мишустин: власти ожидали санкции и принимали решения для смягчения последствий для граждан

Премьер-министр заявил, что санкционное давление на Россию растет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти ожидали санкции, принимали решения для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что власти приняли ряд решений по поддержке экономики, план этих мер будет представлен в ближайшее время "Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, санкционное давление на Россию со стороны США и ряда стран Евросоюза растет, кабмин призвал министерства оперативно реагировать на изменения.

"Санкционное давление на нашу страну растет. И каждый день США и страны Евросоюза вводят новые пакеты ограничительных мер. <...> Коллеги, сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы" - сказал премьер-министр.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСанкции в отношении России
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