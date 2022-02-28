МИД России: ЕС развеял миф, что его санкции не направлены против российского народа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз своими действиями в связи с ситуацией на Украине развеял миф о том, что его нелегитимные ограничения не направлены против российского народа. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

"Брюссельские функционеры, еще недавно изображавшие из себя "стратегического партнера" нашей страны, уже особо не таясь, говорят: намерены нанести России "максимальный ущерб", "ударить по болевым точкам", "всерьез уничтожить экономику" и "подавить экономический рост" страны", - констатировали в дипведомстве.

"Хотим заверить: не получится. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркивается в заявлении.

На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз "под маской "миротворца" щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота", и "безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине".

"В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского "Комплекса мер", ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации", - отметили в МИД.