Захарова: Норвегия ставит под угрозу существование Совета государств Балтийского моря

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заявление норвежского председательства в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) о "невозможности продолжения честного и доверительного сотрудничества" на Балтике ставит под вопрос само существование этого форума. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что это заявление было сделано ввиду "неспровоцированного военного нападения России на Украину", с которым Москва не может согласиться. "Происходящее стало следствием восьмилетнего саботажа украинским режимом минских соглашений в условиях, когда от рук украинских силовиков продолжали гибнуть мирные жители Донбасса. Западные кураторы, включая некоторых участников СГБМ, так ничего реально и не сделали для принуждения Киева к их реализации", - указала она.

Норвегия, как отметила Захарова, также отменила запланированное на 28 февраля заседание Комитета старших должностных лиц СГБМ - основного рабочего органа Совета. Этим решением норвежское председательство пошло на слом основополагающих принципов Совета, считает дипломат. "Тем самым нашими "партнерами" на Балтике поставлено под вопрос дальнейшее существование этого полезного форума. Под ударом оказалась проектная деятельность в рамках СГБМ и текущие обязательства Совета перед проектантами. Это не наш выбор. Ответственность за развал балтийского сотрудничества целиком и полностью будет на совести тех, кто демонстративно отказался от диалога с Россией", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Решение о приостановке взаимодействия было принято в ходе закулисных "междусобойчиков", инициированных рядом западных стран, без учета мнения России, являющейся полноправным членом СГБМ. Аналогичным образом ими была "подвешена" работа Парламентской конференции Балтийского моря. Уверены, что затеянная западниками "возня" в балтийских структурах не приведет ни к чему хорошему", - указано в комментарии.

Как сообщила в понедельник пресс-служба парламента Финляндии, "заседание постоянного комитета Парламентской конференции Балтийского моря, планировавшееся на сегодня, отменено, парламентское сотрудничество по Балтийскому морю временно заморожено". Председатель конференции Пбрю Ниеми из Швеции и вице-спикер Йоханнес Шрапс из Германии, отметила пресс-служба, указали в заявлении, что "парламентское сотрудничество по Балтике потеряло основу после того, как Дума попросила президента признать ДНР и ЛНР".