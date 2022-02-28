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Пискарев: наказание за фейки о действиях ВС РФ сможет достигать 15 лет лишения свободы

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявил, что сторонники "фейковой войны" есть не только на Украине, но и в России
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что уголовная ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине сможет достигать 15 лет лишения свободы.

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"Предусмотреть уголовную ответственность за <…> распространение заведомо ложной информации (о действиях Вооруженных сил РФ в проведении специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС). С использованием интернета - более жесткая ответственность, группой лиц - еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия - до 15 лет лишения свободы. Это, на мой взгляд, справедливо, мы защитим наши вооруженные силы", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.

Пискарев добавил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение парламентариев ввести ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине.

"Сегодня Вячеслав Викторович Володин одобрил наше предложение разработать законопроект. Мы приступили к его реализации, чтобы предусмотреть в законе, в УК уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил", - сказал он.

Пискарев отметил, что сторонники "фейковой войны" есть не только на Украине, но и в России.

"Мы приступили к работе и, я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем, тем более, что у нас планируется уже на этой неделе целый ряд организационных мероприятий, <…> какие-то первые предложения уже высказать", - уточнил парламентарий.

Разработка законопроекта

28 февраля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о планах парламентариев ввести ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны РФ призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число "истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях".

О специальной военной операции РФ на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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