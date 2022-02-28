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США предписали 12 российским дипломатам при ООН покинуть страну к 7 марта

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС, архив

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны, - указал Небензя. - Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта". Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.

Комментируя высказывания заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза, Небензя заявил, что Россию не удовлетворяют объяснения США об основаниях высылки дипломатов.

Представитель США утверждал, что "решение, о котором правительство Соединенных Штатов уведомило сегодня представительство России [при ООН], было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире, которое США подписали с ООН". "Дипломаты, которым было предписано покинуть США, осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам как дипломатов", - утверждал Миллз.

"Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", - подчеркнул Небензя.

За высылкой дипломатов последует ответ Москвы. "Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <...>. Это не наш выбор, не мы это начали", - сказал Небензя и добавил, что "не ему решать", какими будут ответные шаги России на подобные меры американских властей.

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СШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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