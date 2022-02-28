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Военная операция на Украине
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Небензя: готовность Украины к демилитаризации будет шагом к завершению операции РФ

По словам постпреда России при ООН, фактическая власть на Украине сконцентрирована в руках радикальных кругов, а не президента страны Владимира Зеленского

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Готовность Украины провести демилитаризацию и денацификацию будет шагом к концу специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Как мы закончим операцию? Я сказал то, что сказал раньше президент [РФ Владимир] Путин. Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее (операции - прим. ТАСС) концу", - сказал он.

По словам постпреда, фактическая власть на Украине сконцентрирована в руках радикальных кругов, а не президента страны Владимира Зеленского. "Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой", - сказал он.

Небензя добавил, что РФ имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса.​​​​​​​

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УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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