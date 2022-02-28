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Военная операция на Украине

Небензя отверг утверждения о якобы наносимых РФ ударах по гражданским объектам на Украине

Как указал постпред России при ООН, "есть регулярные брифинги нашего министерства обороны, на которых подтверждается, что мы не наносим удары ни по гражданским объектам на Украине, ни по городам как таковым"

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, утверждения об этом имеют сомнительную достоверность. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Я уже говорил, что достоверность этих сообщений сомнительна, они могут быть абсолютно недостоверны", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о якобы имевших место "бомбардировках Харькова российскими ВС" и "взрывах в Киеве". "Есть регулярные брифинги нашего министерства обороны, на которых подтверждается, что мы не наносим удары ни по гражданским объектам на Украине, ни по городам как таковым", - указал постпред РФ.

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УкраинаНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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