Небензя отверг утверждения о якобы наносимых РФ ударах по гражданским объектам на Украине

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, утверждения об этом имеют сомнительную достоверность. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Я уже говорил, что достоверность этих сообщений сомнительна, они могут быть абсолютно недостоверны", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о якобы имевших место "бомбардировках Харькова российскими ВС" и "взрывах в Киеве". "Есть регулярные брифинги нашего министерства обороны, на которых подтверждается, что мы не наносим удары ни по гражданским объектам на Украине, ни по городам как таковым", - указал постпред РФ.