Чижов заявил, что ускоренной процедуры приема в ЕС нет, в последние годы ее даже усложнили

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Никакой ускоренной процедуры приема в Евросоюз не существует, напротив, после недавних волн расширения ЕС процедура интеграции новых государств была дополнительно усовершенствована и стала более сложной и продолжительной по времени. Об этом заявил в понедельник ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского принять его государство в ЕС "по ускоренной процедуре".

"Никакого варианта ускоренного приема стран-аспирантов в Евросоюз не существует. Более того, после недавних волн расширения ЕС процедура интеграции была дополнительно усовершенствована и в целом стала более сложной и продолжительной по времени", - сказал он.