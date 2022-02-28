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Чижов заявил, что ускоренной процедуры приема в ЕС нет, в последние годы ее даже усложнили

По словам постпреда России при ЕС, после недавних волн расширения ЕС процедура интеграции была дополнительно усовершенствована и в целом стала более сложной и продолжительной по времени

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Никакой ускоренной процедуры приема в Евросоюз не существует, напротив, после недавних волн расширения ЕС процедура интеграции новых государств была дополнительно усовершенствована и стала более сложной и продолжительной по времени. Об этом заявил в понедельник ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского принять его государство в ЕС "по ускоренной процедуре".

"Никакого варианта ускоренного приема стран-аспирантов в Евросоюз не существует. Более того, после недавних волн расширения ЕС процедура интеграции была дополнительно усовершенствована и в целом стала более сложной и продолжительной по времени", - сказал он.

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