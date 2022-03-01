В МИД РФ проинформировали глав диппредставительств Латинской Америки о ситуации на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин проинформировал во вторник на встрече в Москве глав диппредставительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна об оценках ситуации на Украине и причинах начала специальной военной операции.

"По просьбе дипломатов они были подробно проинформированы о наших оценках ситуации на Украине, причинах начала специальной военной операции, тупика в вопросе о разработке соответствующих гарантий безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Были даны разъяснения по интересующим партнеров вопросам, связанным с обеспечением интересов их граждан, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, а также деятельности посольств зарубежных стран в Москве в условиях санкционных ограничений, противозаконно введенных группой западных государств во главе с США", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, стороны на встрече подчеркнули неизменный настрой на укрепление и развитие дружественных взаимоотношений в позитивном, конструктивном ключе по имеющейся взаимовыгодной повестке дня.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.