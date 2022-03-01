Россия на совещании ОБСЕ разъяснила, что доведет спецоперацию на Украине до конца

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене разъяснила, что не поддастся на санкции Запада и доведет операцию на Украине до конца. Об этом во вторник заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Пришлось разъяснять, что специальная военная операция на Украине началась, чтобы предотвратить уничтожение мирного населения Донбасса, а также с теми целями, чтобы предотвратить возникновение третьей мировой войны <...> Взяли мы тогда слово и довольно подробно пояснили, что мы видим, как мы видим все это развитие, рассказали предысторию и сказали, что мы не намерены поддаваться на <...> санкции и угрозы и наверняка доведем спецоперацию денацификации, демилитаризации Украины до конца", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".