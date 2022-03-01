Аксенов предложил применять высшую меру за пытки над пленными на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил применять высшую меру наказания в отношении участников пыток российских солдат и по отношению к руководству Украины, допустившему их. Он написал об этом во вторник в своем Telegram-канале.

"Считаю, что всех, кто участвовал в пытках наших солдат, в том числе и их командиров, вплоть до министра обороны и президента Украины, которые допустили это своим бездействием, необходимо приговаривать к высшей мере наказания. С точки зрения справедливости было бы правильно подвергнуть их тем же пыткам, которым они подвергали наших пленных", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "Россия уважительно относится к пленным украинским солдатам и офицерам".

"Мы понимаем, с кем имеем дело, и своим зверским обращением с пленными они это подтверждают. Наступления наших войск все это не остановит. Издеваются над людьми только трусы и законченные мерзавцы. Они получат по заслугам, и никакой запад их не спасет. Их ничего не спасет", - считает Аксенов.