В МИД прокомментировали рекомендацию Козырева российским дипломатам уйти в отставку

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, рекомендовавший российским дипломатам уйти в отставку на фоне российской спецоперации на Украине, всегда ассоциировался в министерстве с предательством. Об этом заявил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

"Рекомендуя дипломатам сдаваться и предавать, Козырев знает, о чем говорит из собственного опыта. Коллеги всегда стыдились, что работали с Козыревым. Никто никогда не понимал, почему такого человека назначили главой МИД. После отставки его ни разу не пригласили ни на одно рабочее или торжественное мероприятие в МИД, где присутствовали министры иностранных дел страны - Примаков, Иванов и Лавров", - сказал он.

"За 20 лет существования Дня дипломата коллектив и ведомство ни разу не поздравили Козырева с праздником, ведь его имя считается в МИД нарицательным и ассоциируется со сдачей позиций. Оно вошло в дипломатический лексикон как "козыревщина" и является синоним предательства", - отметил источник.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что Козырев оставил после себя российское внешнеполитическое ведомство "в критическом состоянии". "Козырев утверждает, что гордился коллегами, с которыми работал. Забыл только добавить, что они не отвечали ему взаимностью. Примаков получил МИД в критическом состоянии после Козырева, только благодаря коллективу профессионалов удалось удержать ведомство от полного краха", - добавил он.

Как отметил источник в российском дипведомстве, Козырев также является автором крылатой фразы: "У России нет национальных интересов". "Когда он произнес ее в ответ на вопрос [экс-президента США Ричарда] Никсона, уточнив, не будет ли у США совета по выстраиванию нашего курса, американский президент онемел и лишь покачал головой, - продолжил он. - Предисловие к эпистолярным трудам Козырева пишет бывший посол США, отъявленный русофоб [Майкл] Макфол. Козырев давно живет за границей. И так же давно ведет антироссийскую подрывную работу. Свою награду Андрей Владимирович уже получил, на его тридцать серебреников набежали проценты".

Во вторник Козырев в своем Twitter призвал российских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать российскую специальную военную операцию на Украине.