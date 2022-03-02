Постпред РФ: Москва не видит желания Киева найти взвешенное решение проблемы

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Россия не видит у украинской стороны желания найти взвешенное решение возникшей проблемы. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью телеканалу Al Mayadeen .

"Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты. <...> Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", - отметил Гатилов. Вместе с тем, он добавил, что "контакты между РФ и украинской делегацией начались", и Москва надеется на то, что "в ближайшем будущем эти контакты будут продолжены и послужат началом политического решения".

Гатилов также напомнил, что "военные базы США представляют опасность для РФ", которая "давно требовала от Вашингтона убрать свое оружие" от российских границ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.