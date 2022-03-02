МИД РФ опубликовал материалы о событиях на Украине и трагедии в Донбассе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало в понедельник в своем Telegram-канале презентацию, посвященную трагическим событиям в Донбассе и ситуации на Украине с 2014 года.

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

Материалы презентации рассказывают о том, что происходило на Украине после государственного переворота в 2014 году и о проявлениях геноцида в отношении жителей Донбасса за восемь лет конфликта. На 46 страницах презентации размещены многочисленные фотографии, официальные документы, наглядная инфографика с подписями и разъяснениями.

Презентация поделена на восемь разделов, каждый из которых посвящен наиболее важным проблемам, имеющим место на Украине, но которые уже давно, как отметили в МИД РФ, стали нормой для киевских властей: это массовые нарушения прав и свобод человека, геноцид в Донбассе, героизация нацизма, проявления неонацизма и радикализма, нарушение права на свободу мысли, совести и убеждений, дискриминация граждан по этническому и языковому признакам, гонения на журналистов и независимые СМИ, фальсификация истории.

Кроме того, в презентации представлены данные о накачке Украины вооружением странами НАТО, а также расположенные в хронологическом порядке свидетельства выхода Киева из Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.