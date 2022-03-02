Песков: Украина должна быть избавлена от множества военных соединений националистов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Требование денацификации Украины подразумевает избавление от огромного количества военных соединений националистического характера, которые действуют в стране. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера - бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Действия Запада

Запад в 2014 году не реагировал на действия неонацистов, убивавших людей на юго-востоке Украины, и не объединялся в ответ на эти преступления, отметил Песков.

"Настоящие неонацисты - это те самые люди, которые в 2014 году, 8 лет назад, начали просто убивать своих людей, обстреливать, расстреливать, пытать людей на юго-востоке Украины. Собственно, то самое время, когда началась война и когда начали совершаться военные преступления. Тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны", - сказал представитель Кремля.

Песков уверен, что ДНР и ЛНР после боевых действий пригласят представителей Яд Вашем и покажут им свидетельства преступлений украинского режима.