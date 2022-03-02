Кремль сообщил, что делегация России будет ждать Украину для переговоров с вечера 2 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля ответил, что не будет заранее называть его.

В целом он отметил наличие "определенного элемента противоречивой информации" в СМИ по теме переговоров. По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии - в Беловежской пуще.

Надежда на успешные переговоры

Кремль надеется, что украинская сторона прибудет на переговоры с делегацией России, и на их успех, однако прогнозы относительно перспектив этого процесса делать не будет.

"Такие прогнозы делать не буду, даром предвидения не обладаю, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность успеха переговорного процесса Москвы и Киева. - Сначала можно, наверное, пытаться спрогнозировать, приедут украинские переговорщики или нет. Будем надеяться, что это произойдет. Наши будут на месте и будут готовы уже вечером сесть за стол переговоров".

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы перечисляли эти условия, потому что их подробно объяснял [Владимир] Путин своим международным собеседникам в ходе телефонных разговоров", - указал Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, что будет считаться минимальным успехом.

Песков также сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

"Да, он остается главным российским переговорщиком", - сказал представитель Кремля.