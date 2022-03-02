Песков отметил, что действия многих стран сейчас говорят об их недружественности к РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Действия, предпринимаемые сейчас многими государствами, говорят об их недружественности по отношению к России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, планируется ли расширять список недружественных стран, в который официально включены только США и Чехия.

"Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественными - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично", - заметил представитель Кремля, добавив, что иногда речь идет по сути о враждебных действиях.