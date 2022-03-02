Лавров заявил, что украинская сторона затягивает переговоры по указке США

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия готова ко второму раунду переговоров с Украиной, но Киев затягивает процесс по указке США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы готовы ко второму раунду переговоров, но украинская сторона затягивает [процесс] по указке американцев", - приводит телеканал слова главы российского дипведомства.

Во вторник российский источник сообщил ТАСС, что следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться 2 марта.

По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии - в Беловежской пуще.