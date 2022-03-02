Кремль знает об отключении "Эха Москвы", но не хочет его комментировать

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе того, что доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" ограничен, но Кремль не комментирует решение Генпрокуратуры. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент в курсе такого решения", - сказал представитель Кремля. Песков отметил, что "это решение Генпрокуратуры, она реализует в нынешней ситуации свои полномочия, выполняет свою работу".

"Комментировать это никак не можем и не хотим", - прокомментировал представитель Кремля. "Дальше будет видно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, рассчитывают ли в Кремле, что радио вернется в эфир.

Во вторник Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в связи с целенаправленным и систематическим размещением ими информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР.