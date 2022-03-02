Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специальная военная операция России направлена на разоружение Украины, Москва не позволит Киеву получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera , фрагмент которого опубликован в среду в Twitter телеканала.

"Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие", - приводит телеканал слова Лаврова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.