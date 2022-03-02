Лавров заявил, что принадлежность Крыма не подлежит обсуждению

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, это часть России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с РФ. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован парламентом.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.