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Лавров: власть Украины должна представлять все национальности страны

Министр иностранных дел России отметил, что "украинский народ выбирает свою власть"

ТАСС, 2 марта. Украинский народ сам выбирает власть в стране, но эта власть должна представлять все проживающие в государстве национальности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины", - сказал министр, чья цитата на арабском языке размещена в Twitter вещателя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссия
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