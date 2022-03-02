Лавров: власть Украины должна представлять все национальности страны

ТАСС, 2 марта. Украинский народ сам выбирает власть в стране, но эта власть должна представлять все проживающие в государстве национальности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины", - сказал министр, чья цитата на арабском языке размещена в Twitter вещателя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.