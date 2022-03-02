Лавров: РФ была готова к санкциям, но удивлена, что они коснулись спортсменов и СМИ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия была готова к введению санкций против нее, но удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ", - цитирует телеканал слова главы российского дипведомства.

Формирование безопасности

Страны Запада отказались обсуждать с Россией формирование новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр.

"Запад отказался взаимодействовать с нами по формированию новой архитектуры европейской безопасности", - сказал Лавров.

В опубликованной 17 февраля реакции Москвы на ответ американской стороны по гарантиям безопасности подчеркивалось, что США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию, а ограничились предложением заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его расположения.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.