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Лавров заявил, что у России много друзей, ее невозможно изолировать

Глава МИД РФ дал интервью телеканалу Aljazeera

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия никогда не останется в изоляции с тем количеством друзей, что у нее есть. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Aljazeera, фрагмент которого опубликован в среду в Twitter телеканала.

"У России много друзей, и ее невозможно изолировать", - приводит телеканал слова главы российского дипведомства.

В опубликованной 17 февраля реакции Москвы на ответ американской стороны по гарантиям безопасности подчеркивалось, что США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию, а ограничились предложением заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его расположения.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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