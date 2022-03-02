Песков: Путин получает данные о потерях ВС РФ, осуществляющих операцию на Украине

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о потерях Вооруженных сил РФ в ходе осуществления военной операции на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду.

"Безусловно, он главнокомандующий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, информируют ли Путина о потерях.

Тем не менее он не стал приводить конкретные цифры, переадресовав этот вопрос в оборонное ведомство. "К сожалению, не смогу. Это исключительно прерогатива министерства обороны", - отметил представитель Кремля.