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Военная операция на Украине

Песков: Путин получает данные о потерях ВС РФ, осуществляющих операцию на Украине

Пресс-секретарь президента не стал приводить конкретные цифры, переадресовав этот вопрос в оборонное ведомство
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о потерях Вооруженных сил РФ в ходе осуществления военной операции на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду.

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"Безусловно, он главнокомандующий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, информируют ли Путина о потерях.

Тем не менее он не стал приводить конкретные цифры, переадресовав этот вопрос в оборонное ведомство. "К сожалению, не смогу. Это исключительно прерогатива министерства обороны", - отметил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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