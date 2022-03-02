Генпрокурор России планирует представить ежегодный доклад в СФ в конце апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Выступление генерального прокурора РФ Игоря Краснова с докладом на пленарном заседании Совета Федерации предварительно запланировано на конец апреля. Об этом сообщил в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В этом году предварительно генеральный прокурор придет с докладом в конце апреля. Это зависит еще от нашего с вами графика, но пока предварительно согласован конец апреля", - сказал он.

Сенатор обозначил как важную часть работы комитета все, что касается исполнения постановления Совета Федерации по итогам ежегодного выступления генерального прокурора в палате о состоянии законности в России. Клишас также призвал коллег включиться в работу по подготовке к выступлению генпрокурора РФ в Совфеде.

Согласно Конституции РФ генеральный прокурор ежегодно представляет доклад о состоянии законности и правопорядка в России и о работе ведомства за прошлый год.