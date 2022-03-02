Клишас: мораторий на смертную казнь не связан с пребыванием России в Совете Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мораторий на смертную казнь в России закреплен в решениях Конституционного суда РФ и не связан с пребыванием страны в Совете Европы. Это подчеркнул в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Но сегодня есть как минимум два решения Конституционного суда РФ, которые говорят, что в России сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применение смертной казни. Этот мораторий носит бессрочный характер. Он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия - суверенное государство, Конституционный суд [РФ] сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком", - сказал сенатор на пленарном заседании, добавив, что применение смертной казни, "безусловно, к этому относится".

Отвечая на реплику сенатора Людмилы Нарусовой, что председатель КС РФ Валерий Зорькин выступил за применение в России смертной казни, Клишас подчеркнул, что глава суда таких заявлений не делал. Он отметил, что позиция Зорькина по поводу недопустимости смертной казни очень подробно изложена в сборнике статей, который готовился к 30-летию Конституционного суда РФ.

"Конечно же, судья не может исключить ситуацию, когда что-то в будущем изменится. Именно такая фраза есть в этой статье", - добавил глава комитета СФ.