Греческий клуб друзей Крыма осудил антироссийскую кампанию в ЕС

АФИНЫ, 2 марта. /ТАСС/. Греческий клуб друзей Крыма осудил антироссийскую кампанию в Европе, которая проявляется в ограничениях на работу российских СМИ в ЕС и отчислении российских студентов из учебных заведений. В распространенном в среду заявлении клуб отдельно отметил и направленные против России решения Греции, в том числе запрет Минкульта Греции на сотрудничество с российскими организациями.

"Мы вступаем в новый темный век для Европы и для Греции. Этим решением экономическая коалиция государств, которая торжественно представляет себя в качестве щита свободы печати и свободного обмена мнениями и идеями, официально запрещает любую другую информативную точку зрения", - говорится в заявлении относительно мер ЕС против телеканала Russia Today и агентства Sputnik. По мнению клуба, нельзя говорить, что борьба с "российской пропагандой" позволит "защитить объективность", поскольку ранее западные СМИ освещали однобоко ряд событий, в том числе "месяцами распространяли американские мифы об оружии массового уничтожения Саддама Хусейна". Тогда "никто даже не подумал предложить заблокировать данные СМИ", говорят в клубе.

Отдельное внимание в заявлении уделено решению министра культуры и спорта Греции Лины Мендони приостановить любую реализацию, сотрудничество, планирование или обсуждение мероприятий с российскими культурными организациями. "Пусть нынешнее правительство объяснит нам, какую "культурную опасность" для греческих граждан представляют Достоевский, Чайковский, Толстой и балет Большого театра, внесшие огромный вклад в мировую человеческую цивилизацию", - подчеркнул клуб. Кроме того, организация осудила случаи отчисления российских студентов из учебных заведений во Франции, Бельгии и Чехии.

Касательно ситуации вокруг Украины в клубе подчеркнули, что правительство вместо отправки медицинской помощи "вовлекает страну в авантюры НАТО с отправкой на Украину вооружений на сумму в почти полмиллиарда евро". Ранее Греция отправила на Украину через Польшу партию из 20 тысяч автоматов Калашникова.