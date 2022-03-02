МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата

СОФИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже, персонами нон грата. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве РФ, а позднее данный факт подтвердил на брифинге официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

"МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства РФ в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность. Дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 48 часов", - сказал он.