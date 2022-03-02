Лавров заявил, что Россия не позволит Украине создать ядерное оружие

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украина имеет технический потенциал для создания ядерного оружия, РФ не позволит это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он также считает, что нужно определить виды вооружений, которые никогда не будут созданы на Украине. "Есть технический, технологический потенциал [для создания Украиной ядерного оружия]. Об этом говорил президент [РФ] Владимир Путин, наши эксперты также комментировали эту ситуацию. Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим. <...> Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться", - сказал он.