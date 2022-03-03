Кадыров поблагодарил ОАЭ и Турцию за поддержку России

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил руководящих лиц ОАЭ и Турции за поддержку и отказ присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"ОАЭ в лице моего дорогого старшего брата шейха Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна и Турция в лице Тайипа Эрдогана поддержали Российскую Федерацию и официально заявили, что не будут принимать санкции в отношении дружественного государства-партнера. Выражаю главам двух государств благодарность за трезвую политику поддержки отношений", - написал Кадыров.

Он добавил, что мусульманам Российской Федерации приятно перед всей страной "за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран".

Кроме того, Рамзан Кадыров обратился к руководству Украины с призывом "приступить к спасению обездоленных людей". "Я прошу руководство Украины и всех, кто должен и обязан непосредственно заниматься подобными вопросами гуманитарного характера, чтобы не отсиживались в бункерах и прочих безопасных местах, а приступили к спасению обездоленных людей", - написал глава Чечни.

Он сообщил, что "украинские беженцы массово спасаются от бандеровского гнета". "Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте, передают свою провизию. Ни одна международная организация, в том числе ОБСЕ, не печется об этих людях", - отметил Кадыров, добавив, что беженцы "не знают, что делать и куда деваться от бандеровской тирании".