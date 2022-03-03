Володин: если бы не началась операция ВС РФ, то НАТО руками бандеровцев провела бы свою

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если бы не началась специальная военная операция Вооруженных сил РФ на Украине, то НАТО руками бандеровцев и неонацистов провела бы свою "буквально на следующий день".

"Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о времени проведения спецоперации.

По словам Володина, сейчас следует делать все, чтобы Украина "стала мирной страной, независимой, самостоятельной, демократической" и не участвовала ни в каких блоках. "[Президент США Джо] Байден прямо сказал, что мы сейчас вводим в отношении Российской Федерации санкции, альтернатива которым только третья мировая война. Вот вы задумайтесь. То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.