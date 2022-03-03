Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты. Об этом политик заявил в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают, - сказал Володин. - В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство".

Политик также назвал поступок дирижера Валерия Гергиева, которого ранее уволили из Мюнхенской филармонии, примером гражданской ответственности и отношения к своей стране.

"Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили. <...> Его поступок должен быть примером гражданской ответственности, отношения к своей стране", - заявил Володин.

Ранее обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. До этого Райтер потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не выразил свою позицию. Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.