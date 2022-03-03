Рябков заявил, что МИД РФ работает в кризисном режиме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России работает в кризисном режиме и вовлечено в работу над минимизацией ущерба от санкций. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК .

"Министерство иностранных дел вместе с другими федеральными органами исполнительной власти работает в кризисном режиме с точки зрения тех вопросов, которыми мы занимаемся. Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия", - сказал он.

Политический эгоцентризм

Россия в поведении Запада пока видит только проявление политического эгоцентризма, который и стал причиной кризиса, отметил замглавы МИД РФ.

"Пока мы видим лишь проявление того самого внешнеполитического эгоцентризма, эгоизма, доведенного до полного абсурда, который и стал одной из первопричин нынешнего глубокого кризиса в Европе и отношениях Россия - Запад", - сказал он.

Диалог с Западом

Россия готова продолжить диалог с Западом по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, подчеркнул Рябков.

"Мы к диалогу по этим вопросам (о гарантиях безопасности - прим. ТАСС), а также по вопросам, связанным со стратегической стабильностью, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты и отложить их на потом", - сказал замминистра.