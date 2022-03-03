Рябков: партнеры по БРИКС стараются с пониманием относиться к позиции РФ по Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции РФ по ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Работа в БРИКС не первый год уже идет в основном в виртуальном формате в силу санитарно-эпидемиологических ограничений. В этом году под китайским председательством проведена уже серия мероприятий. Идет подготовка к мероприятиям на различных уровнях, которые в планах, - сказал он. - Мы видим в целом стремление наших партнеров по БРИКС с пониманием подходить к той линии [по Украине], которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны. Это важно для нас".