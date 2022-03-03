{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков: партнеры по БРИКС стараются с пониманием относиться к позиции РФ по Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции РФ по ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Работа в БРИКС не первый год уже идет в основном в виртуальном формате в силу санитарно-эпидемиологических ограничений. В этом году под китайским председательством проведена уже серия мероприятий. Идет подготовка к мероприятиям на различных уровнях, которые в планах, - сказал он. - Мы видим в целом стремление наших партнеров по БРИКС с пониманием подходить к той линии [по Украине], которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны. Это важно для нас".

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Военная операция на Украине
Рябков заявил, что Запад ведет безумную накачку Киева вооружением
"Это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", отметил замглавы МИД РФ
Читать полностью