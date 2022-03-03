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Лавров: США шантажируют другие страны для нужных им результатов голосования в ООН

"Такими методами достигается дипломатический триумф", отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США в открытую шантажируют другие страны для того, чтобы добиться нужных им результатов на голосовании в ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

"Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов: чистый шантаж, выкручивание рук, - сказал он. - Впрямую говорят всем без исключения странам: "Будет голосование, вы обязаны голосовать так, как мы скажем". Напоминают деятелям зарубежных стран, у кого есть счета на западе, у кого дети учатся в университетах западных стран, вот прямо так".

"Такими методами достигается дипломатический триумф, я вас поздравляю" - добавил министр.

Лавров подчеркнул, то правда пробьет себе дорогу и пригласил посетить сайт МИД РФ, где приведены документальные факты того, что "творила украинская военщина, неонацисты в Донбассе и других частях Украины".

Теги
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